Klæbos morfar trappar ned – fekk dobbelt så stor TV

På Facebook set Klæbo ord på korleis den siste tida har vore. Sjukdommen til morfaren var ei av årsakene til at langrennsstjerna står over helgas opningsrenn på Beitostølen.

– Som mange sikkert veit, har det vore nokre tøffe dagar i det siste. Morfar fekk eit lite slag i førre veke og måtte bu nokre dagar på sjukehuset. Heldigvis gjekk alt bra, og det er ei stor lette å sjå han på beina igjen, skriv 25-åringen.

Trønderen fortel at han ville dele innlegget for å minne folk på at ein ikkje kan ta noko for gitt. Klæbo er vand til å ha morfaren i nærleiken når han konkurrerer. Slik blir det ikkje framover.

– Dessverre kan han ikkje akkurat no bli med meg på konkurransane mine som før, så eg overraska han med ny TV før sesongen brakar laus. Dobbelt så stor som den gamle, så han kan sjå meg dobbelt så godt, skriv Klæbo.

