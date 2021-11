Krüger vart angripen av hundar på joggetur

sport

Det fortel han til Dagbladet under pressetreffet på torsdag på Beitostølen.

– To små og søte hundar kom bjeffande mot meg. Eg tenkte eigentleg ikkje noko meir på det, før dei plutseleg gjekk til angrep og byrja å bite meg i leggen og ankelen, sa Krüger og heldt fram:

– Eg vart lettare sjokkert over at to hundar rett ved Sognsvann gjekk laus med mindre dei var trygge på menneske.

28-åringen fekk ei stivkrampesprøyte på legevakta etter angrepet. I tillegg tok han ein antibiotikakur for å vere på den sikre sida.

Krüger er klar til nasjonal sesongopning i helga. I 2018 vart han olympisk meister i skiathlon.

