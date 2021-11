PSG-spelar utelaten frå Frankrikes landslagstropp etter valdsdrama

sport

Valdsdramaet skjedde då Hamraoui og ein lagkamerat i Paris Saint-Germain sat i ein bil saman. Maskerte menn drog Hamraoui ut av bilen og slo henne med ei metallstong. Dei skal òg ha drege den andre spelaren ut av bilen, men skal ikkje ha påført henne nokon skadar.

Lagkameraten vart etterforska i samband med ugjerninga, men vart seinare lauslaten.

Hamraoui måtte i ettertid sy fleire sting og mista kampar for PSG. No er det klart at ho ikkje blir å sjå i den franske landslagstroppen.

– Som deg så følgjer eg med i media, sa den franske landslagstrenaren Corinne Diacre torsdag.

– Det er eit traume som ikkje berre er fysisk, men også mentalt, sa ho.

Ho seier at den etterforskinga som går føre seg, er ein av grunnane til at Hamraoui er utelaten. Det er stadig uvisst kven som står bak.

– Det er ei etterforsking som går føre seg. Vi vil la rettferd skje. Eg håpar vi vil komme til botnar i dette, slik at dei to involverte spelarane, og dessutan heile PSG, kan komme seg vidare.

