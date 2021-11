Svensk stjerne droppar Tour de Ski

sport

Sundling er regjerande verdsmeister i sprint og har allereie sikra seg ein plass på det svenske OL-laget. Derfor vil ho prioritere trening i opptakten.

– Eg skal ikkje gå Tour de Ski. Det var òg planen min å droppe det sist sesong, men då vart planane endra, seier ho til svenske Västerbottenskuriren.

Sist vinter enda Sundling som nummer 25 samanlagd i touren. Framfor OL er ho derimot klar på at ho ikkje dreg til Mellom-Europa i romjula.

– Eg dreg dit for å vinne, eg veit ikkje om eg må seie meir enn det, seier Sundling om OL.

Ho er den siste av ei rekkje svenske utøvarar som droppar touren. Charlotte Kalla, Jens Burman og William Poromaa har sagt at dei ikkje skal delta. Også sprintkollega Maja Dahlqvist skal vere på den usikre sida.

Sveriges største skistjerne, Frida Karlsson, har likevel planar om å stille.

Frå før har òg Therese Johaug bestemt seg for å stå over skitouren. Ho skal heller til høgda for å førebu seg mot OL.

Tour de Ski startar 28. desember og varer til 4. januar.

