Svenske toppklubbar gir Fifa raudt kort – signerte Amnesty-opprop

Oppropet deler ut eit raudt kort til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Vi kan ikkje lenger påverke kvar VM-sluttspelet skal spelast, men vi kan setje press og vise Fifa at vi synest avgjerda var uakseptabel allereie då tildelinga vart gjord. Fifa må ta meir ansvar for situasjonen, seier Jens T. Andersson i ei pressemelding.

Han er styreleiar i Svensk Elitfotboll (Sef), som svarer til interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball her heime.

Amnestys globale kampanje har i Sverige fått over 18.000 underskrifter. Menneskerettsorganisasjonen skriv at 95 prosent av arbeidskrafta i Qatar skjer gjennom bruk av gjestearbeidarar. Landet har i ei årrekkje fått kritikk for å behandle dei dårleg.

Sverige har framleis ei moglegheit til å kvalifisere herrelandslaget til Qatar-VM. Dei blågule spelar i omspelet i mars. Laget enda bak Spania i kvalifiseringsgruppa si.

