FN krev bevis på at Peng har det bra

FNs komité for menneskerettar krev òg ei transparent gransking av 35-årige Pengs skuldingar mot Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli.

– Det er vil vere viktig å få bevis på kvar ho er og korleis ho har det. Vi ber om at det blir sett i gang ei open etterforsking av skuldingane hennar om seksuelle overgrep, seier Liz Throssell.

Ho er talsperson for FNs menneskerettssjef Michelle Bachelets kontor.

Ingen har høyrt frå Peng etter at ho 2. november la ut ei melding på Weibo – det kinesiske svaret på Twitter – der tennisstjerna skulda Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år sidan.

– Ifølgje tilgjengeleg informasjon har Peng, ein tidlegare verdseinar i double, ikkje vorte sett eller høyrt frå sidan ho la ut skuldingane sine om seksuelle overgrep. Vi vil understreke at det er viktig å få vite kvar ho er og korleis ho har det, seier Throssell.

Peng har vunne både Roland Garros- og Wimbledon-turneringa i double.

