Serena Williams ber om gransking av Peng-saka

Peng skal ha forsvunne etter at ho 2. november la ut ei melding på Weibo – det kinesiske svaret på Twitter – der ho skulda Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år sidan.

No tek Williams til orde i saka og viser si uro.

– Eg håpar at ho er i tryggleik og vil bli funne så raskt som mogleg, seier Williams.

Ho er ein av mange leiande tennisspelarar som har gått med sine bekymringar rundt Pengs situasjon. Også Novak Djokovic og japanske Naomi Osaka har gått ut med liknande bekymringar.

– Dette må granskast og vi må ikkje teie om dette, seier Williams ifølgje BBC.

Verken den tidlegare visestatsministeren eller andre i det kinesiske maktapparatet har kommentert Pengs skuldingar. Ein talsperson for det kinesiske kommunistpartiet har tidlegare sagt at saka er ukjend for partiet.

