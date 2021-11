AP: Eks-CIA-agent spionerte for Qatar før og etter VM-tildelinga

sport

Det amerikanske nyheitsbyrået publiserer utdrag frå ei rekkje dokument og vitneutsegn som viser at Qatar hyra ein tidlegare CIA-offiser i forkant av Fifas tildeling av fotball-VM i 2010. Ei av oppgåvene var å spionere på VM-rivalar og å påverke sentrale Fifa-representantar før avgjerda om meisterskapen vart teke.

Amerikanaren har ifølgje ei rekkje dokument òg jobba for Qatar i åra etter tildelinga, som har vore prega av fleire skandalar om korrupsjon og kritikkverdige forhold for arbeidarane som har jobba på VM-anlegga.

Sentralt i APs avsløring er opplysningar om at den tidlegare CIA-agenten òg tilbaud styresmaktene i Qatar tenester som skulle «halde kontrollen» på gjestearbeidarane i landet.

Ifølgje nyheitsbyrået føyer saka seg inn i eit bilete av tidlegare vestlege etterretningsoffiserar som tek oppdrag frå autoritære regime i Midtausten.

Den omtalte tidlegare CIA-agenten har overfor AP nekta for at han har drive med «ulovleg overvaking», og han meiner at fleire av dokumenta som blir brukt som dokumentasjon, er falske.

(©NPK)