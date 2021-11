Kina: Peng-saka er vondsinna «hype»

sport

– Eg meiner nokre folk bør slutte med medvite og vondsinna «hype», ikkje minst å politisere saka, svarer talsperson i Kinas utanriksdepartement, Zhao Lijian, på spørsmål om saka har påverka det kinesiske omdømmet internasjonalt.

Hovudstaden Beijing arrangerer vinter-OL i februar.

Det var 2. november at Peng la ut ei melding på det sosiale mediet Weibo der ho skulda Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep. I innlegget stod det òg at dei to hadde hatt eit forhold som var av og på, som Zhang prøvde å halde hemmeleg.

Like etter at ho publiserte meldinga, forsvann den kinesiske tennisstjerna. I helga dukka ho opp i samband med ei tennisturnering i Beijing. Ho vart òg avbilda på ein restaurant.

Innlegget vart sletta

Søndag vart det kjent at ho hadde vore i ein 30 minutt lang samtale med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Der gjorde ho det klart at ho er i tryggleik og har det bra. Det forklarte ho i ein videosamtale med IOC-president Thomas Bach og styreleiar Emma Terho.

Kinesiske styresmakter svarte ikkje direkte på fleire spørsmål frå pressen tysdag, men Zhao legg til:

– Eg trur at de alle har sett at ho nyleg deltok på nokre offentlege arrangement og hadde ein videosamtale med IOC-president Thomas Bach.

Pengs innlegg på Weibo vart raskt sletta. I Kina har temaet vorte blokkert, slik at brukarar ikkje kan omtale eller lese om saka.

HRW reagerer

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) reagerer på Kina og IOCs handtering av saka og påpeikar at IOC ikkje informerte om korleis videosamtalen med Peng vart organisert med tanke på kor mange som hadde prøvd å få tak i henne vekene i førevegen.

– IOC har gått frå tausheit om Beijings elendige historie med menneskerettar til eit aktivt samarbeid med kinesiske styresmakter for å undergrave ytringsfridommen og sjå bort frå påstått seksuelle overgrep, seier Kina-forskar Wang Yaqiu i HRW.

Ifølgje IOC takka Peng IOC, som hadde vore bekymra for henne. Peng har mellom anna vunne doublekonkurransen i både Wimbledon og Roland-Garros og var verdseinar i double så seint som i 2014.

