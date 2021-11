Odd-kapteinen forlengde kontrakten

sport

Det opplyser Odd tysdag ettermiddag. Hagen har spelt for klubben sidan 2006, og han har vore kaptein sidan 2013.

– Steffen Hagen har DNA-ET til klubben i seg og er ein berebjelke og leiar både på og utanfor banen. Han er eit førebilete og ein kultursetjar for alle saman. Måten Steffen har komme tilbake på etter at han har vore gjennom ein tøff periode er imponerande, seier hovudtrenar Jan Frode Nornes.

Hagen har mista nesten heile 2021-sesongen med skade, og ein periode var han inne på tanken om å leggje opp som fotballspelar. Han var likevel tilbake i aksjon i slutten av oktober, og han ser fram til å halde fram karrieren i Odd.

– No er eg veldig glad for at kroppen fungerer, og at eg kan spele fotball igjen for fullt. Eg er veldig motivert for å fullføre sesongen på ein best mogleg måte, og gi alt for laget og klubben òg neste år, seier han.

