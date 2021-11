Huitfeldt før møte med Qatars ambassadør: – Vi ser svært alvorleg på saka

sport

Ho uttalte seg via videolink under Dagsnytt 18 onsdag, i samband med debatt om arrestasjonen av to NRK-journalistar på reportasjereise i landet som skal arrangere fotball-VM neste år.

– Eg vil vente på kva styresmaktene i Qatar har som svar på denne hendinga, som vi ser svært alvorleg på. Frå norsk side er vi opptekne av at journalistar skal få jobbe uhindra av innblanding frå styresmaktene, og at det skal vere full pressefridom, sa Huitfeldt.

– Fotballforbundet har hatt møte med VM-komiteen i Qatar og har vorte forsikra om at det skal vere full pressefridom både før, under og etter VM. Slike hendingar styrkjer ikkje akkurat tilliten til at det er slik. Vi har no kalla inn ambassadøren til ein samtale i utanriksdepartementet, og vi vil krevje at alt utstyret til dei to NRK-journalistane blir gitt tilbake til dei, sa ho.

– Det er viktig for oss å få klarleik i kva som har skjedd, å høyre versjonen deira, og det er viktig for oss å formidle at pressefridommen er absolutt.

Ho sa at ho førre veke hadde ein telefonsamtale med utanriksministeren i Qatar.

– Då understreka eg nettopp menneskerettar og behovet for at arbeidsforholda skal vere gode.

