NFF vurderer Qatar-tur på nytt

sport

– No vil ei sånn reise setjast i eit anna lys, og det er naturleg å vurdere korleis vi handterer det, seier Bjerketvedt til NTB.

Etter planen skal fotballpresident Terje Svendsen og Bjerketvedt, saman med dei nordiske kollegaene sine, reise til Qatar 8. desember. Det kan vere møtet vert avlyst etter at NRK-journalistane Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani vart arresterte under ei reportasjereise i landet som arrangerer neste års fotball-VM.

– Eit viktig motiv for å reise til Qatar, er å snakke direkte med kjeldene. Om det dei seier, ikkje er rett, eller vi ikkje kan stole på svara vi får, har det kanskje inga hensikt. Det må vi vurdere dei neste dagane, forklarer generalsekretæren.

Ekeland og Ghorbani sat fengsla i over 30 timar.

– Det er godt å registrere at journalistane er heime og i tilsynelatande god behald, seier Bjerketvedt.

Han opplyser at NFF vil rette ein førespurnad til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om saka.

– Styresmaktene må reagere

Noreg klarte ikkje å kvalifisere seg til VM i Qatar. Fotballtinget i juni stemde nei til boikott av meisterskapen. Utfallet var slik NFF ønskte, men forbundet har lova å leggje press på Fifa og vertsnasjonen.

– Korleis ser den avgjerda ut i lys av denne saka?

– Dette er ikkje ein debatt om boikott eller dialoglinje eller måten Qatar-spørsmålet skal handterast. Dette er ei svært alvorleg hending vi må reagere på. Denne saka er mykje større enn fotballen. Norske styresmakter må reagere, og vi forventar at Utanriksdepartementet handterer saka så fort som mogleg, seier Bjerketvedt.

Venstre-leiar Guri Melby meiner regjeringa må gjere greie for korleis Noreg skal forhalde seg til idrettsarrangement i land med menneskerettsbrot. Ho meiner òg at utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bør kalle den qatarske ambassadøren inn på teppet for å gjere greie for saka.

Tidlegare har Venstre teke til orde for diplomatisk boikott av fotball-VM i Qatar og OL i Kina.

Reagerer på møte

Bjerketvedt er fortvila over behandlinga av dei to norske journalistane. Han seier det strir med løfta han fekk frå qatarsk hald for nokre veker sidan.

– Det riv ned tilliten til det qatarske regimet. Det er ikkje meir enn nokre veker sidan eg deltok i eit nordisk møte i København der vi hadde samtalar med VM-komiteen og leiaren Hassan Al Thawadi.

– Eitt av spørsmåla var pressefridom, og han gav klart uttrykk for, på vegner av VM-komiteen, at det vil vere full pressefridom før, under og etter VM. Han presiserte i tillegg at det betyr fri rørsle for internasjonal presse i Qatar. Dette er eit uttrykk for det motsette. Det er vanskeleg å ha tillit til vurderingane som blir gjort og svaret vi har fått, seier Bjerketvedt vidare.

