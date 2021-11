NRK-journalistane i København etter arrestasjonen i Qatar: – Vi har hatt det slitsamt

sport

Til VG opplyser Ekeland at dei var 32 timar i varetekta til politiet. Ekeland og Ghorbani var i Qatar for å lage journalistikk i samband med at det er eitt år til fotball-VM i landet startar.

Tidleg onsdag morgon landa dei på Kastrup i København.

– Vi har vorte avhøyrde, men er først og fremst glad for å vere tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsamt, seier Ekeland til VG.

– Vi skal ha ein del møte med NRK og finne ut av ein del ting, og komme tilbake med kommentarar etter kvart, seier Ekeland.

Dei to kom til Qatar søndag 14. november, og dagen etter hadde dei ein avtale med regimekritikaren Abdullah Ibhais. Han vart likevel arrestert av politiet berre timar før intervjuavtalen, skriv VG.

Ifølgje NRK melde bekymringane for journalistane seg då dei ikkje kontakta redaksjonen før avreise, som avtalt. Via kjelder fekk kanalen etter kvart vite at dei hadde vorte arresterte.

Ekeland opplyser at dei vart fråtekne kamerautstyr og anna utstyr av politiet i Qatar, og at dei ikkje har fått med seg noko av dette heim.

Det har vore sterke reaksjonar på arrestasjonen av journalistane. Fotballpresident Terje Svendsen har kalla det «uakseptabelt».

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund meiner Noreg bør protestere mot arrestasjonen.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt seier til NRK onsdag morgon at ho alltid blir bekymra når norske journalistar blir arresterte.

– Det har vore omfattande kontakt mellom NRK, Utanriksdepartementet og styresmaktene i Qatar, så vi har jobba intenst med denne saka. Eg vart letta då eg fekk melding om at dei var lauslatne og sett på flyet, seier ho.

