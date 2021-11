Qatar: NRK-journalistane vart arresterte for å filme på privat område

sport

I pressemeldinga heiter det at NRK-journalistane var fullt klar over det før dei entra området.

«Som i nesten kvart eit land er uberettiga ferdsel på andres eigedom ulovleg etter qatarsk lov, og det var journalistane fullt klar over då dei entra eigedommen», skriv styresmaktene.

Journalistane Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani var i Qatar for å lage reportasjar i samband med at det er eitt år til fotball-VM i landet startar. Dei vart arresterte og sat over 30 timar på glattcelle før dei vart lauslatne. Onsdag var dei tilbake på norsk jord.

Qatarske styresmakter framhevar at journalistane hadde tilgang til å filme det dei ønskte og vart tilbode møte med kjelder, men at journalistane likevel medvite braut lova og dermed vart arrestert.

Journalistane vart fråtekne kamerautstyr og anna utstyr av politiet i Qatar og har ikkje fått det med seg heim. Det nemner qatarske styresmakter ingenting om i pressemeldinga.

– Utstyret skal vi ha tilbake, seier sjefen i NRK-sporten Egil Sundvor til NTB.

Arrestasjonane har skapt kraftige reaksjonar mot det qatarske regimet.

