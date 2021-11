Supportergruppe ber Bayern München avslutte Qatar-avtale

sport

Bayern München signerte ein femårsavtale med det statseigde flyselskapet frå Qatar i 2018. Avtalen er ifølgje tyske medium verd rundt 200 millionar kroner i året.

– Vi ønskjer førebyggjande tiltak for å unngå ei fornying av kontrakten. Qatar er skuldig i massive brot på menneskerettane, og det er mange skuldingar om korrupsjon, seier Michael Ott.

Ott er talsperson for dei misfornøgde supporterane som i forkant av generalforsamlinga på torsdag har prøvd å hindre at avtalen blir fornya. Supporterane bad ein domstol om at avtalen skulle setjast på dagsordenen på generalforsamlinga, men vart ikkje høyrde.

Ifølgje storavisa Bilde har fleire Bayern-stjerner, inkludert kaptein Manuel Neuer, bede klubben om å ikkje fornye sponsoravtalen.

Qatar avviser påstandane om korrupsjon og brot på menneskerettane.

(©NPK)