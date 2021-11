Åtte år på trona – tilbakeblikk på Carlsens VM-historie

sport

Fredag er ventetida endeleg over. Då speler Carlsen sitt første VM-parti i langsjakk på tre år i møtet med Jan Nepomnjasjtsjij i Dubai. Det blir ein duell mellom spelarar som har kjent kvarandre sidan barndommen.

Kan russaren overraske og ta over trona Carlsen har sete på sidan 2013?

– Det er ein veldig skeiv match med tanke på at Magnus speler den femte VM-kampen sin, medan «Nepo» debuterer og får sitt livs sjanse. Ein slik sjanse får han truleg aldri igjen, så han er nok ekstremt førebudd og motivert, seier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn til NTB.

– For Magnus er det meir eit slit. Han seier sjølv at han ikkje får særleg glede av å ha VM-tittelen, men han irriterer seg kraftig over tanken på ikkje å ha han. Klarer han å mobilisere den kreative energien han ofte får når han er pressa eller forbanna? Eg trur Magnus greier det.

I så fall tek Carlsen sin femte VM-tittel og legg seg inn éin bak rekorden. Svaret får vi om nokre veker. Her er eit tilbakeblikk på dei tidlegare bragdene hans.

2013 (Chennai, India): Carlsen – Anand 6,5-3,5

* Fekk fordel av kvite brikker mot regjerande meister Vishy Anand i første parti, men drog i nødbremsen etter ein tidleg feil. Berga remis.

* Gjennombrotet kom med siger i femte parti. Carlsen vann òg dagen etter med svarte brikker.

* Anand vann ikkje eit einaste parti på heimebane. Kampen var avgjort etter ti rundar.

* Ein dresskledd Carlsen feira triumfen med eit hopp i bassenget.

2014 (Sotsji, Russland): Carlsen – Anand 6,5-4,5

* Same duo møttest igjen året etter. Carlsen tok leiinga med siger i andre parti, men Anand utlikna omgåande i det tredje.

* Derfrå hadde Carlsen full kontroll. Han var tilbake i føringa etter parti fem.

* Avgjerda fall med siger i ellevte parti. På vegen vart det sju remis i tittelforsvaret.

2016 (New York, USA): Carlsen – Karjakin 6-6, omspel 3–1

* Eit langt meir trøblete VM. Sergej Karjakin frå Russland viste tidleg si eminente evne til å forsvare seg under press.

* To klare sigerssjansar glapp dei første dagane. Så byrja Carlsen å slurve, og det kunne kosta han dyrt. Etter sju strake remis small det. Karjakin tok leiinga med fire parti igjen.

* Sjokktapet kom sjølv om Carlsen hadde fordel av kvite brikker. Etterpå nekta han å snakke med journalistar og storma ut av pressekonferansen.

* No var presset massivt. Carlsen hamna i akutt tidsnød med svarte brikker i niande parti, men Karjakin greidde ikkje å setje inn nådestøyten. Det enda i remis.

* Vendepunktet kom i etterfølgjande parti. Carlsen braut sigerstørken og var tilbake i favorittsetet.

* I tolvte og siste parti tok han ingen sjansar og tok remis etter 35 minutt. To dagar seinare var han suveren i omspelet (hurtigsjakk) og forsvarte tittelen på sin eigen 26-årsdag.

2018 (London, Storbritannia): Carlsen – Caruana 6-6, omspel 3–0

* Carlsen var på sporet av siger med svarte brikker i første parti mot amerikanske Fabiano Caruana, som var i skikkeleg trøbbel før tidsfristen ved 40 trekk. Ein maraton på sju timar gav poengdeling.

* Det vart den første remisen i ei lang rekkje. Spelarane hadde sjansar til å vinne parti gjennom meisterskapen, men ingen klarte å utnytte dei.

* For første gong i VM-historia enda alle partia med remis.

* I omspelet var Carlsen fullstendig overlegen og vann tre strake hurtigsjakkparti.

(©NPK)