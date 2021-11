Meir koronatrøbbel i Bayern – uvaksinert stjerne smitta

sport

Det stadfestar Bayern i ei fråsegn. Kimmich er isolert i eigen heim og skal ha det bra.

26-åringen er den siste av fleire Bayern-spelarar som har testa positivt den siste tida. Han bles liv i vaksinedebatten i tysk fotball då han for nokre veker sidan avslørte at hen ikkje er verna mot korona.

Kimmich sa at det var på grunn av «personlege bekymringar». Han vart raskt kritisert av medisinske ekspertar for ikkje å vere klar over sitt ansvar som rollemodell.

Innanriksminister Horst Seehofer i Angela Merkels avtroppande regjering bad Kimmich om å tenkje seg om.

– Du er ein personlegdom med eksemplarisk åtferd. Dersom du tek vaksinen, vil andre si «då gjer eg det også». Vaksinasjon er det fremste våpenet vårt mot pandemien, sa han til Bild i slutten av oktober.

Det har dei siste vekene vore kraftig stigande smittetal i Tyskland. To av Kimmichs mest profilerte klubbkameratar, Thomas Müller og Manuel Neuer, gjorde det klart at dei synst Kimmich burde teke vaksinen.

Kimmich var kaptein for Tysklands landslag i VM-kvalifiseringskampen mot Romania førre månad. Nyleg måtte han saman med fleire andre landslagsspelarar i karantene då Niklas Süle testa positivt.

(©NPK)