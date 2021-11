Handball-VM: Arrangøren ventar framleis på vaksinestadfestingar

sport

– Eg har ei klar tru på at dette ordnar seg. Vi må ha respekt for at alle deltakarnasjonane ikkje har like velfungerande organisasjonar, seier Per Bertelsen i IHF-styret til NTB.

12. november kom IHF på banen med regelverket rundt deltakarane og anna personell for VM. Klargjeringa vart kommunisert for seint, ifølgje mange i handballmiljøet.

Det er krav om fullvaksinering for å komme inn i meisterskapsbobla. Det skal ha skapt utfordringar for fleire nasjonar like før avreise.

– Enkeltdeltakarar som ikkje kan stadfeste vaksinasjon med dei rette papira i tide, kjem til å bli strokne frå meisterskapen, seier Bertelsen.

VM for kvinner skal for første gong ha så mange som 32 deltakarar. Det betyr til dømes at Iran (i Noregs gruppe) debuterer i ein verdsmeisterskap.

Spania kastar i gang på heimebane i Torrevieja mot Argentina onsdag 1. desember. Noregs første kamp blir spelt mot Kasakhstan i Castelló to dagar seinare.

(©NPK)