Opseth om favorittstempelet: – Positivt

Den suverene hoppdronninga Lundby førre sesong blir ikkje å sjå i OL i Beijing i februar, og høgst sannsynleg heller ikkje i verdscupen. Det gjer at Opseth seglar opp som favoritt blant hoppkvinnene.

Første test er verdscupopninga i Russland i dag.

– Eg trur hovudsakleg at det vil vere bra. Eg synest det er betre å gå inn i ein sesong med litt forventningar, enn ein der ein stiller med blanke ark og ingen har trua og ingen gidd å følgje med, seier Opseth til NTB før sesongstarten.

Ho er òg klar på at det er ein ting som gjeld i årets sesong. Opseth står hittil utan individuell siger i verdscupen og ein 16.-plass frå normalbakkekonkurransen i OL i Pyeongchang i 2018.

– Målet er individuelt gull i OL, seier 22-åringen.

– Eg trur òg at eg har moglegheita til å vere med å kjempe om topplasseringar i verdscupen gjennom sesongen, seier ho.

Opseth fekk ein flott start på den nasjonale sesongen då ho i oktober sigra i NM i Midtstubakken.

Ho seier likevel at ho er spent før sesongen og legg til at ho ikkje veit kva nokon av konkurrentane har gjort eller korleis dei ligg an føre sesongstarten i Russland. Ho håpar at ho kan vere med å kjempe i toppen allereie frå første hopp.

– Ein må jo tru det då. Eg håpar at eg kan vere med å kjempe i toppen der. Det må vere målet, men samtidig kan alt skje og eg veit jo ikkje korleis vi ligg an, fortel ho.

