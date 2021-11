Djokovics far tviler på at sonen stiller i Australian Open

sport

– Når det handlar om å bli vaksinert eller ikkje, så er det den personlege retten til den einskilde å velje om ein vil vaksinerast. Ingen har rett til å vite dei intime detaljane våre, seier pappa Srdjan Djokovic til serbiske TV Prva, ifølgje Reuters.

– Under denne forma for utpressing vil nok ikkje Novak spele. Eg hadde ikkje gjort det. Han er son min, så du kan bestemme sjølv kva du vil tru på.

Novak Djokovic har nekta å seie om han er vaksinert eller ikkje. Seinast då han fekk spørsmål om det etter at han rauk ut av ATP-sluttspelet 21. november.

Australian Open-sjefen Craig Tilley står fast på at alle som skal delta, må vere vaksinerte.

– Vi hadde elska å sjå Novak her. Han veit at han må vere vaksinert for å spele her, sa Tiley laurdag, ifølgje Reuters.

Djokovic vann Australian Open og to andre Grand Slam-konkurransar i 2021. Det gjer at han deler rekorden for flest GS-titlar gjennom tidene på herresida. Til liks med Roger Federer og Rafael Nadal har han 20 av dei på CV-en.

(©NPK)