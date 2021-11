Jarsteins trenar fekk sparken

sport

Hovudstadsklubben opplyser om avgjerda på nettsidene sine. Dardais assistentar Andreas Neuendorf og Admir Hamzagic er òg ferdige i rollene sine.

Inn som trenar blir 47 år gamle Tayfun Korkut henta. Han får med seg Ilja Aračić som assistent. Begge har signert ein kontrakt som strekkjer seg ut inneverande sesong.

– Vi vil gjerne takke Pál Dárdai for arbeidet hans. Han tok over laget i ein vanskeleg situasjon sist sesong og sørgde for at vi heldt oss i Bundesliga under vanskelege omstende, seier Herthas sportsdirektør Fredi Bobic i ei fråsegn.

– Vi ønskjer at Tayfun Korkut skal gi teamet ein ny frisk og nye idear. Tayfun har tidlegare vist at han ikkje berre kan stabilisere eit lag, men også utvikle det med det kunnskapsrike og lidenskapelege arbeidet sitt, så vel som ideane hans om å spele fotball, legg han til.

Korkut har tidlegare vore assistenttrenar på det tyrkiske landslaget. Han har hatt trenarroller i Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen og Stuttgart.

Hertha Berlin har berre fire lag bak seg på tabellen i Bundesliga etter dei 13 første kampane i sesongen.

Den sparka Paul Dardai leidde òg klubben frå 2015 til 2019.

(©NPK)