Ralf Rangnick blir Solskjær-erstattar: – Troppen er full av talent

sport

Tilsetjinga vart stadfesta måndag og kom litt over ei veke etter Uniteds sparking av Ole Gunnar Solskjær. Rangnick får i oppgåve å løfte klubben så høgt opp som mogleg på Premier League-tabellen.

Der er raudtrøyene nummer åtte med 18 poeng etter 13 rundar. Det skil tolv poeng til tabelltopp Chelsea. United håpar òg å kunne bite frå seg i Champions League og FA-cupen med ny manager på plass.

Manchester United opplyser at Rangnick tek over for Carrick så snart arbeidsløyvet er i boks.

– Ralf er ein av dei mest respekterte trenarane og innovatørane i europeisk fotball. Han var vår fremste kandidat som mellombels manager, seier Uniteds fotballdirektør John Murtough i ei fråsegn.

Balanse

Valet av Rangnick har vore heitt nyheitsstoff sidan torsdag. Då erfarte The Athletic at United hadde funne erstattaren sin for Solskjær ut sesongen.

– Eg er begeistra over å komme til Manchester United og fokusert på å gjere dette til ein vellykka sesong for klubben, seier Rangnick og held fram:

– Troppen er full av talent og har ein flott balanse mellom unge og erfarne spelarar. All innsatsen min dei neste seks månadene vil vere å hjelpe desse spelarane med å nå potensialet sitt.

Klubbyggjar

Rangnick har skrive under ein avtale på eit halvt år. Deretter skal han etter planen over i ei rådgivarrolle dei neste to sesongane.

Tyskaren har tidlegare trena lag som Hannover, Schalke, Hoffenheim og RB Leipzig i Bundesliga. Det siste tiåret har han jobba mest som sportsdirektør, og han har fått mykje ros for fotballen og spelarlogistikken som vart innført i Leipzig og Salzburg via Red Bull-systemet.

Manchester United har i tida etter managerlegenda Alex Ferguson (gav seg i 2013) ofte fått kritikk for å mangle fotballekspertise på leiarnivå. Å hente inn Rangnick blir i engelske medium sett på som ei innrømming frå United-sjefane.

Opptur

Michael Carrick har den siste veka leidd laget i to kampar. Han tok først United til åttedelsfinale i Meisterligaen som gruppevinnar med 2-0-siger over Villarreal i Spania. Nokre dagar seinare vart det 1-1 borte mot Chelsea.

Solskjær måtte forlate United-jobben etter 1-4-tapet for Watford og snautt tre år i sjefsstolen. Fem tap på dei siste sju Premier League-kampane fekk klubben til å ta grep.

Manchester Uniteds neste kamp er heime mot Arsenal torsdag.

(©NPK)