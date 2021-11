Carlsen heldt til ny VM-remis på bursdagen: – Førebels er vi på like fot

sport

Uavgjortresultatet var klart på godt under tre timar og 33 trekk. Dermed står det 2–2 samanlagt etter fire parti. Remis har vorte utfallet i alle dei 18 siste VM-partia til Carlsen i klassisk sjakk.

Rekkja går tilbake til duellen mot Sergej Karjakin i 2016. Ein må to år til tilbake for å finne den siste VM-kampen der Carlsen hadde leiinga. Begge dei to siste titlane hans kom etter suverene omspel.

– Det er ikkje så mykje å seie. Eg valde ein litt ny, skarp variant, men det verka som han visste kva han skulle gjere. Eg såg etter nokre moglegheiter, men fann dei ikkje. Han forsvarte seg bra, sa Carlsen til NRK.

Bursdagsjubilanten brukte mykje tid på å finne ei vinnaroppskrift. Etterpå avviste Carlsen at han var frustrert, men erkjende at remis «sjølvsagt ikkje var ideelt».

– Han speler bra og er godt førebudd, så førebels er vi på like fot, sa Carlsen på spørsmål frå VG.

Såg bra ut

Tysdag såg verdseinaren svært skarp ut i det som vart ei russisk opning. Med kvite brikker brukte han berre seks minutt på dei 18 første trekka. Nepomnjasjtsjij vart sett på prøve, men russaren bremsa Carlsen-offensiven med grunnsolide forsvarsval.

Det vart særleg synleg då nordmannen brukte vel 23 minutt før det 24. trekket sitt. Tidsbruken tydde på at han sleit med å finne ein veg vidare. Stillinga viste òg at det hadde vore for mange bytehandlar til at utfallet neppe ville bli noko anna enn remis.

Nepo strålte av sjølvtillit gjennom svartpartiet sitt. VM-utfordraren gjekk frå brettet allereie etter sju trekk, og han syntest å ha kontroll på alt som kom frå Carlsen. I tillegg hadde russaren markant kortare tenkjepausar.

Seinare sat Carlsen over ein halvtime og pønska ut ein mogleg sigersplan. Han enda opp med å flytte springaren, men det rokka ikkje ved den jamne stillinga.

– Han har eit repertoar med russisk forsvar som ikkje er så lett å få ein liten fordel mot. Anten må du spele skarpt eller få ingenting. Eg prøvde, men han visste kva han skulle gjere. Då blir det vanskeleg, forklarte Carlsen.

Ikkje slått til

Sist Carlsen spelte med kvite brikker, var det mykje meir drama. Då spelte han seg til ei kaotisk og komplisert stilling i det andre VM-partiet. Undervegs kunne det ha vippa alle vegar. På eit tidspunkt var Carlsen i ei skikkeleg knipe, men han slapp av kroken etter eit svakt trekk frå Nepomnjasjtsjij.

Magnus Carlsen har vore verdsmeister i langsjakk utan avbrot sidan 2013. Han har vunne duellar mot Vishy Anand (to gonger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Den førre meisterskapen vart spelt i 2018.

Sidan den gong er serieformatet auka frå 12 til 14 parti. Håpet var at det skulle gi fleire sigrar, men så langt har det ikkje slått til. Den «evigvarande» remisrekkja har berre halde fram.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdsmeister. Eit eventuelt omspel skjer 15. desember.

