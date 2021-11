Kulturminister Anette Trettebergstuen reiser ikkje til OL i Kina

sport

Kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet skriv i ein e-post til NTB at regjeringa kjem til å vere representert òg under OL i starten av februar, men at det framleis er uklart på kva måte.

Trettebergstuen har bestemt seg for å takke ja til invitasjonen frå Norges idrettsforbund om å reise til Paralympics.

– Når eg vel å takke ja til invitasjonen frå NIF og besøkje Paralympics, ser eg på det som eit høve til å sette søkjelys på ei gruppe utøvarar som i aller høgaste grad lever opp til dei olympiske ideala, skriv Trettebergstuen i ein e-post til NTB.

Ho lovar å ta opp sensitive politiske tema med kinesiske styresmakter.

– Når vi reiser til Kina, vil vi sjølvsagt nytte høvet til å ta opp standpunktet norske myndigheiter har når det gjeld menneskerettssituasjonen i Kina.

