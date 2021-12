Økonomisk krise kan gi Noreg ny EM-motstandar i handball

sport

Pandemien tek hardt òg på handballøkonomien hos litauarane. Forbundet har mellom anna ikkje betalt inn ei avgift som må til for å kunne spele EM, skriv den tyske nettstaden Handball World.

I tillegg har Litauens handballforbund kjempeutfordringar med å finansiere treningsleir og betale for at spelarane skal reise frå klubbar og til EM-samlinga.

– Vi betaler framleis på gjeld for deltaking i VM og EM for to tiår sidan, seier ein oppgitt generalsekretær i det nasjonale handballforbundet, Miglius Astrauskas.

EM blir spelt i januar i Slovakia og Ungarn. Noregs gruppe består av Slovakia, Russland og Litauen.

