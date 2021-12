Tennisstjerna Konta legg opp

sport

Det kunngjer Konta i sosiale medium. Ho opplyser ikkje noka spesiell årsak til at ho gir seg, men skriv at ho er takksam for å ha fått lov til å spele tennis på toppnivå.

Konta er opphavleg australsk og representerte fødelandet fram til 2012. Då skifta ho til Storbritannia, og det var derfrå at karrieren byrja å skyte fart.

Ho vann den første WTA-tittelen sin i 2016 og nådde same år semifinalen i Grand Slam-turneringa Australian Open. I 2017 gjekk ho like langt i Wimbledon, og ho oppnådde sin høgaste posisjon på verdsrankinga med 4.-plass.

Konta sleit med forma i 2018, men slo tilbake med eit solid 2019 og nye kvart- og semifinalar i Grand Slam-samanheng. 2020 og 2021 vart derimot to svært skuffande år for Konta, som avsluttar karrieren som 113.-rangerte i verda.

(©NPK)