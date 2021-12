Brrr … kald innleiing på handball-VM

sport

Temperaturen på austkysten av Spania er behageleg på dagen for tida, men temperaturen fell fort når sola går ned.

Onsdag trena Danmark i arenaen i Granollers i langerma trøyer og langbukser. Det var uaktuelt å nytte kort tøy.

– Det var veldig kaldt og faktisk kaldare inne enn ute. Vi håpar det blir betre, sa ei hutrande Emma Friis til dansk TV2 etter økta.

Truleg kjem arrangøren til å måtte setje i gang varmeapparat for at temperaturen skal komme opp på eit tilfredsstillande nivå.

Noko av det same som danskane opplevde, merka Noregs tropp i Castellón onsdag. Der er hallen veldig trekkfull og ikkje særleg varm.

For to år sidan, under VM i Japan, måtte dei norske handballjentene bruke dunjakker under ei trening. Seinare i meisterskapen vart finalehallen forureina med avgassar etter bruk av aggregat for å få opp varmen i arenaen.

Noreg startar Spania-VM med kamp mot Kasakhstan fredag.

(©NPK)