Hauser best i Östersund-sprinten – Olsbu Røiseland på 12.-plass

Marte Olsbu Røiseland vart best av dei norske skiskyttarane med 12.-plassen sin etter eitt bomskot. Ho var eit stykke unna toppfart i sporet og enda 47,7 sekund bak vinnaren.

– Eg kjem i mål og ser at eg er frykteleg langt bak i sporet. Eg skjønar eigentleg ikkje heilt kvifor. Eg følte at det gjekk greitt, men eg er mykje lenger bak enn på førre sprint, sa ho til NRK.

Hausar utnytta feilfri skyting til å ta sigeren framfor heimehåpet Elvira Öberg. Öberg bomma på to skot, men hadde fenomenal fart i løypa og enda berre 12,5 sekund bak vinnaren.

Nærast dei to var den kviterussiske duoen Hanna Sola (14,4 sek bak) og Dzinara Alimbekava (20,6).

Bekymring

Dei norske løparane såg ikkje ut til å ha treft med skismurningen torsdag. Fleire av dei gjekk oppsiktsvekkjande svakt i sporet målt mot det dei gjer på ein god dag.

Regjerande verdscupmeister Tiril Eckhoff bomma to gonger på standplass og var langt unna å blande seg inn i tetkampen frå sitt seine startnummer (111). Ho enda til slutt på 32.-plass.

Ingrid Landmark Tandrevold enda tre plassar lenger bak og uttrykte bekymring over forma.

– Eg er veldig misfornøgd med at eg held fram slik denne veka, og eg føler at eg ikkje har noko å gå med ute i løypa. Det er litt fortvilande eigentleg. Eg prøver ikkje å lage ein fasit etter éi helg, men eg hadde heilt klart håpa at det skulle fungere i dag. Eg byrjar å få nokre bekymringsrynker i panna, sa Fossum-skiskyttaren.

Lia nest best

Nest best av dei norske kvinnene vart Ida Lien på 28.-plass. Også ho hadde to bomskot, og ho var meir fornøgd med sjølve skigåinga enn lagvenninnene.

– Eg er eigentleg veldig fornøgd. Eg går bra på ski, så det er litt kjedeleg at eg bommar på to sisteskot.

Emilie Kalkenberg (1 bom) vart nummer 31 og Karoline Knotten nummer 36 i rennet.

Laurdag skal kvinnene gå jaktstart i Östersund. Der er alle dei seks norske løparane klare og på skothald til brukbare plasseringar.

