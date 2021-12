Historiske Warholm: – Ingen vil slå meg der

sport

Etter sin beste sesong i karrieren fekk Warholm onsdag beviset på kor bra det er i internasjonal samanheng. Prisen fekk han utdelt av president i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) Sebastian Coe.

Warholm klinka til med OL-gull og verdsrekorden 45,94 på 400 meter hekk i Tokyo. I tillegg gjekk han til topps i Diamond League.

Prisen frå WA har vorte delt ut sidan 1988. Det er sju år før Warholm vart fødd. Onsdag vart han historisk som den første nordmannen til å få prisen.

– For å vere ærleg, liker eg det. Eg vil ikkje lyge. Eg blir litt motivert av å skrive historie. Eg er ein stolt nordmann, så det er endå betre å skape historie i Noreg òg. No er eg den første til å vinne han, og ingen vil slå meg der, sa Warholm til NTB.

– Ikkje den siste

På den første lista med ti nominerte utøvarar var òg Jakob Ingebrigtsen. Han forsvann ut då lista vart halvert.

– Forhåpentleg blir det fleire nordmenn i framtida. Vi har nokre talent som kjem opp og mange gode friidrettsutøvarar i Noreg no. Eg er kanskje den første, men eg trur ikkje den siste, sa Warholm.

Utøvaren frå Ulsteinvik erkjenner at det sensasjonelle OL-gullet har endra litt på livet hans, men han meiner det er behageleg nok i Noreg og Oslo.

– Eg synest nordmenn er jordnære, men openbert kjem det fleire folk som vil prate, ta selfiar og få autografar. Spesielt barn, og det liker eg. Ikkje berre på grunn av at eg blir sett, men eg kjenner eg kan inspirere folk på eit vis, forklarte han.

Mykje blest

– Å springe 400 meter på ein bane og hoppe over hinder er ganske enkelt. Men når ein ser kor mykje det eg gjer, gir til menneske, er det noko av det som gjer det endå meir verd det.

2022-sesongen har VM, EM og Diamond League på menyen for Warholm. Det kan gi endå meir merksemd for 25-åringen, som veit korleis han eventuelt kan bli kvitt all merksemda:

– Då kan eg berre springe saktare, men eg ser ikkje på det som eit alternativ, smilte han.

