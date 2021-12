Klæbo: – Har det fint, men humøret er middels

sport

Då Klæbo møtte pressen på Lillehammer torsdag ettermiddag ville han ikkje utdjupe kvifor han har snudd etter førre helgs protest mot sponsoravtalen og likevel vil ha Viaplay-logen på drakta.

– Eg har sagt det eg ville ha sagt og står for det. Utover det har eg ikkje meir å seie. Hovudpersonen er lei, sa Klæbo, som viste til pressemeldinga Skiforbundet sende ut torsdag morgon.

Han innrømde at humøret er «middels» etter den siste vekas strid.

– På ein skala frå éin til ti? Tre, sa trønderen.

Han vart fleire gonger spurd om å utdjupe vurderingane sine i avtalestriden med skiforbundet.

– Eg kjem ikkje til å kommentere på dette. Vi har vorte samde om at vi ikkje skal seie noko meir om saka, sa Klæbo.

I pressemeldinga vart det klart at skiforbundet og Klæbo framleis har ulikt syn på sponsoravtalen, men at dei er samde om å leggje saka død, noko som inneber at Klæbo går med på å ha Viaplay-logoen på drakta.

– For meg har det vore viktig å formidle mi bekymring i forhold til truverd og sjølvstende ved at ein innhaldsaktør og rettsinnehavar som Viaplay òg inngår ein kommersiell sponsoravtale. Eg meiner det eg har meint heile tida i denne saka. Samtidig har eg no sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakta.

Klæbo meiner debatten om slike avtalar er viktig, sjølv om han no sjølv ikkje vil føre den vidare.

– Eg har i alle fall oppnådd å setje saka på dagsordenen – og dessutan vist kvar eg står i denne saka, seier Klæbo.

(©NPK)