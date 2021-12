Gyda Westvold Hansen første vinnar i kombinertverdscup på norsk jord

sport

Mari Leinan Lund var best i hoppinga og gjekk ut med 39 sekund føre Gyda Westvold Hansen

Det skulle vise seg å vere i det minste laget. I mål skilde det 8,4 sekund mellom dei to. Tredjeplassen gjekk til italienske Annika Sieff. Italienske Sieff har vore god i hoppinga og gjekk ut på andreplass med 20 sekund opp til Hansen.

VM-vinnaren frå Oberstdorf tok tidleg kraftig inn på leiaren, og 500 meter frå mål hadde Hansen teke igjen Lund. Det vart lett match for løparen frå Dalsbygda den siste halve kilometeren inn mot mål.

– Eg hadde på ein måte jobba hardt i heile sommar for denne sigeren. Eg var fornøgd med hoppinga, for eg har trøbla litt i bakken. Eg fekk ein telefon frå veslebror der han sa: Gjer som du pleier. Då klarte eg å senke skuldrene og hang bra med føre langrenn, forklarte Hansen til NRK.

– Som alltid moro å vere først over mål. Eg gler meg veldig til i morgon og konkurransane framover, sa Hansen.

– Eg er fornøgd med dagen. Det er morosamt at det er fleire som kjempar i toppen. Eg må nok trene meir for å halde henne (Gyda) bak meg. Litt irriterande å sjå at ho berre glir frå i utforbakkane, sa Mari Leinan Lund.

Ida Marie Hagen gjekk som nummer fem og enda på femteplassen. Marte Leinan Lund vart nummer seks etter å ha gått seg ein plass opp i langrennet.

Hanna Midtsundstad avanserte frå 23.- til 20.-plass, medan Thea Øihaugen og Oda Leiråmo hadde dei siste plasseringane blant dei 27 som fekk verdscuppoeng.

Gyda Westvold Hansen jubla for sigeren i Lillehammer.

