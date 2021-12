Zuccarello-målgivande pasning då Wild vann femte kamp på rad

sport

Nordmannen var tilbake i aksjon etter å ha stått over to kampar på grunn av ein skade i fingeren. Laget hans er i flytsona og held 2.-plassen i NHLs avdeling vest etter fem strake sigrar.

Zuccarellos russiske rekkjekamerat Kirill Kaprizov vart den første målskåraren i kampen mot Devils etter knappe ni minutt. Vel to minutt seinare sette lagkameraten Rem Pitlick 2–0.

– Eg har ikkje endra mykje, for å vere ærleg. Eg har behalde den same innstillinga og halde meg til spelet mitt. No går pucken openbert inn, og det er forskjellen, sa Kaprizov, som har 22 målpoeng på dei siste 15 kamparne til NHLs nettstad.

To og eit halvt minutt ut i andre periode var Zuccarello nest sist på Kaprizovs andre mål. Deretter knappa Devils inn to gonger, før russiske Dmitrij Kulikov sette 4–2 midtvegs i perioden.

I tredje periode sette Ryan Hartman inn Wilds femte mål. Det vart òg kampens siste. Dermed vann Minnesota-laget på heime-is mot Devils for første gong sidan mars 2015.

Zuccarello var på isen i 18 og eit halvt minutt og vart ståande med fine fire plusspoeng i +/--statistikken. Nordmannen er oppe på 16 målpoeng (seks mål/ti målgivande pasningar) i løpet av like mange kampar denne sesongen.

Wild har vunne 17 av 23 kampar og har like mange poeng (33) som avdelingsleiar Calgary Flames.

