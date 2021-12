Ingen tilskodarar under hoppvekerenn og Tour de Ski i Tyskland

sport

Det opplyser den tysk-austerrikske hoppveka på nettsidene sine. Avgjerda blir stadfesta av Tour de Ski-arrangørane i Oberstdorf.

Helsestyresmaktene i Bayern gjorde ei rekkje nye tiltak gjeldande frå sist fredag for å avgrense spreiinga av koronaviruset. Desse får òg konsekvensar for moglegheita til å sleppe inn tilskodarar under idrettsarrangement.

Hoppvekearrangørane opplyser at selde billettar blir trekte tilbake og refunderte. Det same gjeld dei som allereie har sikra seg billettar til Tour de Ski-renna i langrenn i Oberstdorf 31. desember og 1. januar.

– Dessverre gir ikkje dei nye retningslinjene for Bayern-regionen oss noko rom å manøvrere i. Det er synd, fordi vi hadde spesialutvikla eit strålande smittevernsystem. Men hopprenna våre blir sjølvsagt rekna som profesjonell idrett, og slike arrangement må finne stad utan tilskodarar frå no av, seier Florian Stern i organisasjonskomiteen i hoppveka.

Skulle tiltaka som er gjorde gjeldande bli lempa på dei neste tre vekene, er arrangørane førebudde på å reagere raskt.

– Vi forventar ikkje det slik ting er no. Men vi er sjølvsagt fleksible og kan starte billettsal i løpet av få timar. Det kan gjerast rett før jul òg, dersom det er nødvendig, seier Michael Maurer, leiar i Partenkirchen Ski Club.

Om det blir tilskodarar under dei to avsluttande hopprenna i Innsbruck og Bischofshofen, blir klart når austerrikske styresmakter skal ta stilling til dei nye tiltaka sine.

