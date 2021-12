Pålegg om å oppgi vekt på VM-spelarane: NHF vil ha det bort frå TV-skjermen

sport

I svært mange år har NHF nekta å oppgi vekta på spelarane som deltek i meisterskap for kvinner. Dette har vore ei prinsippsak for forbundet sjølv om så godt som alle andre nasjonar ikkje bryr seg.

– Rundt påmeldingsrutinane framfor meisterskapen har Det internasjonale handballforbundet (IHF) fått ein ny portal. Der må ein oppgi vekt for å få gjennom påmeldinga. Blir ikkje lagt dette inn, blir ikkje påmeldinga godteken, seier Noregs hovudleiar i VM, Mads Stian Hansen, til NTB.

– Det vi har gjort, er å leggje inn vekt som ikkje stemmer. Det er altså ikkje den reelle vekta til spelarane som er lagd inn.

– Vi har overfor IHF og Nent påpeika at vi ikkje ønskjer at informasjonen om vekt blir brukt, men vi har sett at det blir gjort. Vi håpar dei følgjer opp og sluttar å leggje ut vekta. Dei er for det første ikkje reelle, og vi oppfattar det som irrelevant når vi driv med toppidrett. Vi ønskjer ikkje fokus på det (vekt). Det er òg spelarane våre veldig samde i, seier Hansen.

– Viss vi ser at dei held fram med å bruke desse feilaktige opplysningane, kjem vi til å ta det opp med dei igjen.

IHF har hittil ikkje svart på NHFs førespurnader rundt spørsmålet.

– Dette er grafikk lagd på frå hovudproduksjonen og ikkje noko vi styrer. Men vi har vore i kontakt med Sportfive (har ansvaret for produksjonen) og gitt beskjed om at dette ikkje er nødvendig informasjon for oss eller noko som laga ønskjer på lufta, seier Nents sportssjef Kristian Oma til NTB.

Noregs neste VM-kamp blir spelt mot Romania tysdag.

