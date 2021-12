Skøyter: To norske pallplassar i verdscupen – Pedersen bidrog i lagtempo

sport

Det var Pedersens første pallplass sidan sykkelkrasjen i mai. Osingen gjekk bakarst i det norske laget saman med Peder Kongshaug i front og Hallgeir Engebråten i midten.

Tida 3.36,39 er norsk rekord. Det var berre vertsnasjonen USA som gjekk kjappare i OL-anlegget frå 2002. Amerikanarane sette verdsrekord med 3.34,57.

Det var uventa at Pedersen skulle gå søndagens lagtempo. Han var opphavleg ikkje ført opp på startlistene til ISU.

Historisk

Sofie Karoline Haugen vart historisk ved å ta Noregs første pallplass i ein fellesstart. Ho gjekk eit taktisk godt løp og vart nummer tre bak Ivanie Blondin (Canada) og Marijke Groenewoud (Nederland).

Dermed var Haugen på podiet i eit verdscupstemne for første gong i karrieren.

Tidlegare søndag kvikna Håvard Holmefjord Lorentzen til etter ein tung sesongstart ved å ta fjerdeplassen på 1000 meter. Bergensaren klokka inn til 1.07,00 og var fire hundredelar bak trear Hein Otterspeer.

Pallen bestod berre av nederlandske løparar. Thomas Krol vann før Kjeld Nuis med tida 1.06,44.

Opptur

Prestasjonen er ein opptur for Lorentzen. Inntil søndag hadde 29-åringen denne sesongen vore langt unna dei beste. For to veker sidan vart han berre nummer 14 på 1000-meteren i Stavanger.

Lorentzen tok i 2018 OL-sølv på distansen, medan han vart meister på 500 meter.

Allan Dahl Johansson la seg inn på 13.-plass i den amerikanske høgda søndag. Tida 1.07,99 er personleg rekord for hans del.

På dei 1500 meterane til kvinnene vart Ragne Wiklund nummer elleve med 1.52,61. Sigeren gjekk til Miho Takagi frå Japan (1.49,99).

(©NPK)