IOC-presidenten om Kina-debatten: – OL kan ikkje endre eit land

sport

Under to månader står att til OL-elden blir tent i Beijing. Måndag vart det klart USA går til diplomatisk boikott av vinterleikane i Kina.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og president Thomas Bach har fått kritikk for ikkje å heve stemma i debatten rundt menneskerettssituasjonen i arrangørlandet og for i det heile å ha tildelt Kina arrangementet.

I eit intervju med det tyske nyheitsbyrået DPA, gjennomført berre timar før USA annonserte den diplomatiske boikotten sin måndag, hevdar Bach at IOC har avgrensa moglegheiter til påverke interne forhold i Kina.

Nulltoleranse

– Vårt ansvar er å gjennomføre OL i tråd med det olympiske charteret og avtalen med arrangørbyen, og å samle utøvarar frå 206 land og IOCs flyktninglag under same tak, seier Bach.

IOC-toppen peikar på at organisasjonen er oppteken av nulltoleranse for diskriminering, pressefridom, ope internett og ytringsfridom for utøvarar. Han hevdar IOC er i tett dialog med organisasjonskomiteen.

– Men IOC har ikkje makt og midlar til å endre politiske system. Den politiske nøytraliteten til IOC og leikane gjeld her, seier Bach vidare i DPA-intervjuet.

– Å forvente at eit OL fundamentalt kan endre eit land, det politiske systemet deira eller lovene deira, er ei fullstendig overdriven forventning. OL kan ikkje løyse problem som generasjonar av politikarar ikkje har løyst, seier han.

Endra søkjarprosess

IOC-sjefen påpeikar samtidig at det blir lagt større vekt på menneskerettar i framtidige søkjarprosessar og tildelingar av OL. Det nye grepet starta med tildelinga av sommarleikane i 2032 til Brisbane.

– Vi har på ein fundamental måte endra søkjarprosessen rundt OL. Du kan sjå i vurderinga av Brisbane at menneskerettar og sosiale tema har ei spesiell rolle frå no av, seier Bach.

Vinterleikane i Beijing startar 4. februar.

