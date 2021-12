Kjellings Drammen fekk russisk motstandar i europacupen

sport

Det vart klart etter trekninga på tysdag i hovudkvarteret til Det europeiske handballforbundet i Wien.

Nærbø skal på si side ut mot rumenske CSM Focşani i sin åttedelsfinale. Den første kampen blir spelt 12. eller 13. februar, medan returoppgjeret går éi veke seinare.

Drammen sikra seg plass i åttedelsfinalane etter å ha slått tsjekkiske Dukla Praha hårfint over to kampar. Straffekastkonkurranse måtte til i den siste kampen for å kåre ein samanlagtvinnar.

Nærbø slo på si side italienske Accademia Conversano på vegen mot åttedelsfinale.

Bækkelaget rauk ut i førre runde.

