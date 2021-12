Utland får ikkje halde fram i RBK – legg opp

sport

Det stadfestar trenaren til trønderklubben Steinar Lein overfor Nidaros.

– Det er ei veldig vanskeleg avgjerd for oss, seier Lein.

29 år gamle Utland har i fleire år vore ei sentral brikke på det norske kvinnelandslaget. Så seint som i 10-0-sigeren over Armenia førre veke skåra ho to gonger.

Spissen er på utgåande kontrakt med klubblaget Rosenborg. Den blir altså ikkje forlengd.

Trenar Lein stadfestar òg at landslagsspelaren no avsluttar den innhaldsrike karrieren sin.

– Ho hadde sikkert moglegheita til å halde fram karrieren, så det er veldig synd at ho vel å gi seg. Vi veit at ho har trivest veldig godt i Trondheim, men dessverre er toppidretten av og til slik at vi må ta frykteleg kjipe avgjerder, seier Lein.

Utland har spelt for Rosenborg dei to siste sesongane. Før det var ho England-proff i klubben Reading. 29-åringen har òg spelt for svenske Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn, Amazon Grimstad og Fløya.

