Djokovic på deltakarlista til Australian Open – ingen Williams i kvinneklassen

Tysdag kom beskjeden om at han er påmeld til Serbias lag til ATP-cupen i Sydney som blir frå spelt 1. til 9. januar, og viss vi skal tru på den førebelse lista over deltakarar i Australian Open, som blir spelt i Melbourne like i etterkant av turneringa i Sydney, er han òg med der.

Verdseinar Djokovic er tittelforsvarar i Grand Slam-turneringa, men det har lenge vore tvil rundt deltakinga hans fordi det blir stilt krav om at deltakarane må vere koronavaksinert.

34-åringen har til så lenge avvist å kommentere offentleg om han har teke vaksinen eller ikkje.

For å spele i Sydney utan å vere vaksinert, må ein få innvilga dispensasjon, og vedkommande må vere fjorten dagar i karantene etter å ha komme til Australia. Same løysing er mogleg i Melbourne, men lokale styresmakter i delstaten Victoria har varsla at ein slik dispensasjon ikkje vil bli gitt der.

Den amerikanske verdsstjerna Serena Williams stiller derimot heilt sikkert ikkje. Veteranen var heller ikkje med under OL i Tokyo i sommar.

– Dette er inga lett avgjerd å ta, men den fysiske statusen min er ikkje der han må vere for at eg kan spele, seier 40-åringen med totalt 23 Grand Slam-titlar på merittlista.

Williams tok sin siste av totalt sju titlar i Australian Open i 2017.

