sport

Jansrud skadde kneet stygt i eit fall i Beaver Creek førre veke. Onsdag vart det konstatert skade på korsband og leddband.

Det betyr at alpinisten er ute i seks til ni månader.

– Sesongen er over for min del, men eg er motivert for å gjere jobben som trengst for å komme tilbake, seier Jansrud.

Alpinisten skal etter planen opererast i slutten av neste veke.

