Lyon får poengstraff etter flaskekasting

Hendinga skjedde berre eitt minutt ut i Ligue 1-oppgjeret mellom Lyon og Marseille. Payet skulle ut for å ta eit hjørnespark då ei flaske trefte han i hovudet.

Han gjekk deretter i bakken før han vart behandla av medisinsk personell. Marseille-spelarane nekta å spele vidare, noko som resulterte i at kampen vart avbroten.

Berre dagar seinare vart det stadfesta at personen som stod bak kastet vart dømd til seks månader fengsel på vilkår, i tillegg til at Lyon måtte spele éin kamp for tomme tribunar.

Onsdag opplyste disiplinærkommisjonen i den franske ligaen at dei trekkjer Lyon eitt poeng.

– Det som skjedde i Lyon er ikkje akseptabelt. Vi kan ikkje tolerere at spelarar blir angripne på denne måten, sa den franske idrettsministeren Roxana Maracineanu.

I august vart det òg kasta ei flaske mot Payet frå fansen til Nice. Payet kasta flaska tilbake, noko som førte til tumultar og at kampen ikkje vart spelt ferdig

