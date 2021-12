NFF konfronterte styresmaktene i Qatar med ømtolige spørsmål

sport

Spesielt arrestasjonane av to NRK-journalistar for nokre veker sidan stod sentralt i møta, skriv NRK.

Qatar-besøket finn stad vel to veker etter at to NRK-medarbeidarar vart arresterte medan dei var på jobb som journalistar i hovudstaden Doha.

Statskanalen kjenner til at temaet vart diskutert lenge torsdag, og at Noreg var ein av pådrivarane for samtalane.

– Det har vore ein veldig ærleg tone med mange kritiske spørsmål rundt norske journalistar som blir arresterte og om homofiles rettar. Eg synest det har vore ein veldig ærleg dialog, seier administrerande direktør Jesper Jensen i Dansk Boldspil-union (DBU) til NRK.

Den danske fotballtoppen har brukt torsdag formiddag til møte med Qatars fotballforbund og den lokale VM-arrangøren.

– Det har vore gode møte. Vi har fått høve til å stille kritiske spørsmål, og vi får svar på dei. Vi skal møte alle saman igjen i morgon ettermiddag for å sjå på kva vi ønskjer å få utdjupa endå nærare, seier fotballpresident Terje Svendsen.

