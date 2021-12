Ny norsk målorgie i handball-VM: Slo Puerto Rico 43–7

sport

Siger over svenskane sikrar norsk kvartfinaleplass før kampen mot Nederland to dagar seinare. Sverige vil jakte ein revansje for det brutale 19-36-tapet frå bronsekampen i OL i Japan.

Camilla Herrem (åtte skåringar) og Marit Røsberg Jacobsen (fem) sprang inn mål på mål i 1.-omgangen på veg til 21-3-leiing ved pause mot Puerto Rico.

Motstandarar av VM med 32 lag, fekk nye argument etter å ha sett Puerto Rico spele. Det karibiske laget hadde notert tolv tekniske feil allereie dei første 14 minutta. Og dei heldt fram med å hagle inn utover i kampen.

– Ein skandale for handballen, sa TV3-ekspert Ole Erevik under sendinga.

Tidlegare i VM var Noreg gjennom liknande oppgjer mot Kasakhstan (46–18) og Iran (41-9).

Som venta

Meisterskapen vart utvida frå 24 til 32 lag etter VM for to år sidan. Og allereie då avgjerda vart teken, var det klart at det kom til å bli ei rekkje sigrar med 30 mål eller større margin i Spania.

I kvartfinalen går dei to beste frå Noregs pulje mot det som ser ut til å bli Frankrike og Russlands Handballforbund. Dette er laga som i august spelte OL-finale. Den enda med fransk siger.

For Noreg vil ein eventuell kvartfinale bli spelt onsdag neste veke i Granollers, nokre mil nord for Barcelona. Der blir òg semifinalar og medaljekampar avvikla.

Noreg har vunne eitt av dei fire siste VM-sluttspela. Gullet kom i 2015.

