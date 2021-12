Uvaksinerte Kimmich ferdigspelt for i år

sport

Dermed blir ikkje Kimmich å sjå på fotballbanen før over nyttår. Tyskaren har ikkje spelt sidan starten av november som følgje av koronakarantene og seinare -sjukdom.

– Eg er glad for at isolasjonen som følgje av koronaviruset er over. Eg har det bra, men eg kan enno ikkje trene for fullt på grunn av ei mindre fortetting i lungene mine. Derfor skal eg drive litt rehabilitering, og eg kan knapt vente på å vere tilbake for fullt i januar, seier Kimmich til Bayerns nettstad.

Midtbanemannen vart upopulær i Tyskland då han i oktober avslørte at han ikkje har vaksinert seg mot koronaviruset. Kimmich har forklart at han ønskjer å vite meir om langtidseffektane av vaksinen.

Kimmich var nærkontakt av smitta spelarar før han sjølv vart smitta i slutten av førre månad. Han mistar seriekampane mot Mainz (h), Stuttgart (b) og Wolfsburg (h).

