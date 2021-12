775 millionar kroner til idretten frå spelemidlane

sport

Auken utgjer 3,3 prosent frå i fjor.

– Vi er glade og takksame for at den totale tilskotsramma til sentralledda i norsk idrett blir auka med 25 millionar kroner i 2022. Det er òg gledeleg at vi for tredje år på rad får ein tilskotsauke på alle postane. Samtidig er tilskotet 20 millionar lågare enn det som låg til grunn i spelemiddelsøknaden, seier idrettspresident Berit Kjøll.

– Tildelinga på 775 millionar vil framleis sikre god driv på dei strategiske satsingsområda våre, samtidig som det blir krevjande å nå ambisjonane våre på definerte satsingsområde fullt ut, legg ho til.

Regjeringa forventar at arbeidet for sunn idrett skal prioriterast innanfor ramma av tildelte spelemidlar. NIF skriv at dei vil føre vidare og forsterke arbeidet som allereie blir utført.

(©NPK)