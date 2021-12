Femdobla pengepremie til hoppvekevinnaren

sport

Det melder nyheitsbyrået DPA, som skriv at utbetalinga til samanlagtvinnaren er auka frå 20.000 til 100.000 sveitserfranc.

I norske kroner er det 970.000 kroner til 2022-vinnaren etter dagens kurs.

– Det er fantastisk at vi går inn i ein ny dimensjon for premiepengar i den 70. utgåva av turneringa, og at vi kan påskjønne vinnaren for den fantastiske prestasjonen mykje betre enn før, seier hoppvekepresident Peter Kruijer.

Dei totale premiepengane i hoppveka i 2021/22 vil vere på 3,88 millionar kroner. Ein samanlagtvinnar som også vinn alle renna, kan dra inn over halvannan million kroner.

Hoppturneringa i Tyskland og Austerrike startar i Oberstdorf 29 desember og flyttar seg så til Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck før avslutninga i Bischofshofen 6. januar.

(©NPK)