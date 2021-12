sport

Nabo-oppgjeret blir spelt laurdag.

– Viss alt går som eg synest det bør gå, så vinn Noreg med pluss-minus åtte–ni mål. Eg synest Noreg er såpass mykje betre enn Sverige, seier Oustorp til NTB.

Han jobbar for NRK under Spania-VM og er tidlegare både trenar og spelar på toppnivå.

– Eg er litt spent på kva slags taktikk Sverige skal ha. Hadde eg vore svensk trenar, ville eg ha prøvd på å springe veldig mykje fordi det er det laget «mitt» er godt til. Og det kan lykkast i éin av ti kampar om Noreg har ein litt dårleg dag.

– Ååååå. Det hadde vore veldig herleg, seier Veronica Kristiansen til NTB etter å ha høyrt om Oustorps analyse.

– Viss vi får ut maksimalt, så trur eg absolutt det er mogleg (å vinne så klart). Men eg trur ikkje det blir like lett som det var i august.

Då slo Noreg Sverige 36–19 i bronsekampen i OL. Svenskane var heilt på felgen og låg under 7–19 ved pause.

Glad

Noreg er ferdig med sine tre «parodioppgjer» mot Kasakhstan, Iran og Puerto Rico. Desse gav ein gjennomsnittleg sigersmargin på 32 mål.

– Eg er glad det er slutt på den typen kampar. Først og fremst er det jo kjedeleg å spele slike kampar. Dei er ei tolmodsprøve, og det hender jo at ein ikkje eingong blir skikkeleg varm, seier Kristiansen.

Sverige har slått Noreg i kvinnemeisterskap nokre gonger det siste tiåret, men aldri i cupspel, medaljekampar eller oppgjer som har hatt betydning for avansement frå gruppespel.

– Det kan kanskje liggje litt i bakhovudet på dei. Det er jo somme som meiner at det har vore slik for oss mot Russland dei siste åra, seier Kristiansen.

Fordel

Ein norsk siger mot Sverige gjer at kvartfinaleplassen er sikra før kampen på måndag mot Nederland. Gruppesiger for Noreg vil truleg òg bety at laget styrer unna OL-meister Frankrike i kvartfinalen.

Noreg – Sverige på TV3 (avkast 20.30) kolliderer delvis med den store norske TV-hitten i haust hos NRK, Maskorama. Hittil i VM er 547.000 høgaste sjåartal under ein norsk kamp.

(©NPK)