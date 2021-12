Joddski reagerer på Glimts gullfeiring: – Eit svik

sport

I eit Facebook-innlegg har han lagt ut bilete frå kampane i Eliteserien og feiringa til dei gulkledde i Mjøndalen.

«Observerte EITT munnbind der. Sånn litt å bli pissa på med gul og svart fotballurin», skriv han mellom anna.

Til Avisa Nordland utdjupar han:

– Det er heilt vilt. Vi har for fjerde gong fått drege teppet under heile kultursektoren. Det er noko som har skjedd på veldig kort varsel. Vi veit ikkje noko om kompensasjon eller noko om kva som skjer.

Dei nye, skjerpa koronarestriksjonane gjaldt ikkje Eliteserien sidan styresmaktene presiserte at fulle tribunar utandørs framleis er mogleg.

Joddski seier til AN at kampane burde gått for tomme tribunar.

– I denne runden er ikkje kulturbransjen lei. Vi er «pissed off». Det er gått for langt. Kvalmande, torar han vidare.

Sjølv skulle Joddski halde konsert på Svømmehallen Scene heime i Bodø laurdag med Tungtvann, men han vart utsett.

– Det kjennest som eit svik og ein hån mot jobben vår.

Kulturdepartementet presiserte overfor NTB at munnbind likevel var påbode utandørs der ein ikkje kunne halde éin meters avstand. Det påbodet var det fleire som såg ut til å bryte på diverse arenaer søndag.

