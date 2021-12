Kaostrekking i Meisterligaen skal gjerast om igjen

sport

I trekkinga oppstod det forvirring då Manchester United vart trekt som Villarreals motstandar i cupspelet i årets meisterliga. Dei to laga kunne nemleg ikkje møtast i åttedelsfinalane som følgjer av at dei var i same gruppe i gruppespelet.

Dermed vart Manchester City trekt som motstandar for spanjolane. I ettertid oppstod det meir forvirring då United, som i praksis allereie var trekt mot ein motstandar, ikkje vart med i trekkinga då Atlético Madrid skulle få motstandaren sin.

United vart til slutt sett opp mot Paris Saint-Germain, men no er det klart at det er annullert. Heile trekkinga skal no gjerast om igjen kl. 15.00, stadfestar Uefa på Twitter.

«Som følgjer av eit teknisk problem frå ein ekstern tenesteleverandør, vart det feil under trekkinga. Som resultat av dette skal trekkinga gjerast om igjen klokka 15», skriv forbundet.

(©NPK)