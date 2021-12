Langrenn: Stavås Skistad får ny verdscupsjanse

sport

Seks eliteløparar er tekne ut på laget. Mange eliteløparar står over fordi dei mellom anna er aktuelle for Tour de Ski seinare i meisterskapen. Eit par løparar er nok òg allereie i praksis klare for OL-troppen i praksis, og dei treng derfor ikkje å prioritere renna i Dresden.

– Julie Myhre frå rekruttlandslag er på gang og får sjansen etter det ho har bevist både på Gålå og Beitostølen, seier landslagstrenar Ola Vigen Hattestad.

– Kristine Stavås Skistad fortener òg ein ny sjanse etter ein litt tung dag i Davos, og vi har tru på at ho kan gjere det bra i Dresden.

Blant mennene er det òg fleire kjende namn som er tekne ut, blant dei Finn Hågen Krogh og Even Northug. Thomas Helland Larsen vart teken ut allereie til laget i Davos, men vart sjuk og måtte trekkje seg.

– Thomas Helland Larsen vart dessverre sjuk til Davos og får ein ny sjanse i Dresden. Finn Hågen Krogh leverte ein solid 9.-plass under verdscupen på Lillehammer og får fornya tillit saman med U23-løpar Haakon Skaanes som debuterte i verdscupen på Lillehammer med ein 19.-plass og dessutan ein 3.-plass på Beitostølen i helga, seier landslagstrenar Arild Monsen.

Dette er den norske troppen:

Kvinner:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø)

Menn:

Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Thomas Helland Larsen (Fossum), Even Northug (Strindheim), Håkon Skaanes (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

I Dresden er det individuell sprint i fri teknikk på programmet laurdag og lagsprint laurdag. Lagsprintlaga blir tekne ut etter konkurransane på laurdag.

